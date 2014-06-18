Из Донецкой области выехали 40 семей с детьми и 30 инвалидов

Межведомственный координационный штаб на базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеры организовали выезд из Донецкой области 40 семей с детьми и 30 инвалидов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, созданный на базе ГСЧС координационный штаб совместно с волонтерскими и общественными организациями наработали одну из возможных схем перемещения людей с ограниченными физическими возможностями из района проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

Сегодня в Киев прибыл поезд из Донецка, который перевозил группу в составе 163 человек из Славянска, Краматорска, Дружковки, Красноармейска, Горловки, Константиновки. Это 40 семей с детьми и 30 человек на колясках, которые выразили желание временно переехать.

Организацией их перемещения занимались Госслужба по чрезвычайным ситуациям, благотворительные фонды, Донецкая областная организация инвалидов, волонтерские группы SOS и другие. Спасатели и волонтеры обеспечили сбор людей, транспортировку и питание. Сегодня группа отправится поездом в Одессу, где будет временно размещена в детских оздоровительных лагерях и санаториях. Размещением в Одесской области занимается областная госадминистрация и волонтеры.

Особо уязвимой категорией людей, которые нуждаются в особом внимании и социальной защите, по мнению волонтеров, являются люди с хроническими и онкологическими заболеваниями, с ограниченными физическими возможностями и дети.

«Каждый шаг этой схемы перемещения, которую мы сегодня отработали, координационный штаб организует бок о бок с волонтерами, мы объединили усилия и имеем положительный результат», – подчеркнул советник руководителя ГСЧС Украины Михаил Байтала.

Он сообщил, что в соответствии с наработанным правительством распоряжением продолжается целенаправленная работа по организации помощи гражданам, которые перемещаются из районов, где действуют террористы, и их дальнейшего социального обеспечения.

На сегодня в территориальных подразделениях ГСЧС Украины созданы региональные штабы, которые имеют полномочия привлекать к работе местные органы власти. Штабы организуют конкретную помощь на местах, ведут учет перемещенных лиц, уточняют перечень объектов государственной и коммунальной собственности, где возможно временное поселение людей. При необходимости к работе штабов привлекаются психологи ГСЧС, которые готовы предоставить перемещающимся людям помощь и поддержку для адаптации в новых условиях.

Байтала призвал волонтеров и общественные организации также систематизировать и предоставлять в ГСЧС информацию о лицах, которые желают выехать из АР Крым и Донецкой, Луганской областей. Для координации работы волонтерские организации могут звонить в оперативную группу межведомственного координационного штаба в ГСЧС Украины по номеру +38(044) 247-30-02, в региональные штабы в областях по телефону Службы спасения 101.

Кроме того, граждане могут звонить на правительственную «горячую линию» по телефону 0 800 507 309.