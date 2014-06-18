В Сумской области переселенцы из Крыма и Донбасса начали получать соцпомощь

В Сумской области переселенцы из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей начали получать социальную помощь.

Об этом УНИАН сообщили в управлении социальной защиты населения Сумского городского совета.

«За помощью к нам обратились 11 семей, которые приехали на временное пребывание в Сумы из Автономной Республики Крым, и 21 семья беженцев из Луганской и Донецкой областей. Сейчас шесть семей и четверо льготников уже получают государственную социальную помощь по месту фактического проживания. В отношении одного переселенца с полуострова оформлены все необходимые документы. Выплата будет проведена при поступлении финансирования в начале июля», – отмечается в сообщении.

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По информации управления, в отношении 19 семей, которые прибыли в Сумы из Луганской и Донецкой областей, направлены запросы относительно получения информации о прекращении выплаты помощи и предоставления льгот по предыдущему месту проживания. Одному заявителю помогли с трудоустройством. Троих граждан взяли на медицинский учет и оказали соответствующую медицинскую помощь.

«Пять юных крымчан устроили в средние учебные заведения Сум. На очереди еще 22 школьника и 10 дошкольников из восточных областей. Вопрос места их обучения будет решен, как только родители определятся с постоянным местом проживания», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сейчас 20 школьников с Донбасса, которые не смогли закончить учебный год дома, наверстывают школьную программу в школе №3 г. Сумы.