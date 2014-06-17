В Донецке работают все лечебные и дошкольные учреждения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что ежедневно муниципальный транспорт выходит в полном составе - сегодня, 17 июня, на дороги города вышло 114 трамваев, 164 троллейбуса, 114 автобусов режиме «обычный» и 905 маршрутных такси. С основных автостанций города с 6 июня открыты сезонные маршруты к местам массового отдыха на Азовское побережье (при поездке необходимо иметь при себе паспорт и для детей свидетельство о рождении).

Все лечебные учреждения города работают и осуществляют прием пациентов. Представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» находятся на территории Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (бывшая больница им. Калинина) в Лечебно-оздоровительном центре.

Детские дошкольные учреждения в Донецке работают стабильно, уровень посещаемости 57% и составляет 13 тыс. детей. В учебных учреждениях работают пришкольные лагеря.

Порядок на улицах города, кроме правоохранителей, обеспечивают воины-интернационалисты, общественные активисты. Ежедневно город патрулируют около 200-220 человек. Патрульные наряды ГАИ несут службу в усиленном режиме.

Транспортные ограничения сохраняются: по ул. Стратонавтов от Красноармейского шоссе до пр. Колхозного; на Киевском путепроводе установлен блок-пост; по ул. Артемовской со стороны Ясиноватой в направлении ул. Горной; на въезде на Киевский путепровод в направлении центра города и по ул. Взлетной от пр. Манежного до аэропорта.