В Чернигове военный госпиталь готов оперировать до 40 раненых из зоны АТО в день

Личный состав 407-го Черниговского базового военного госпиталя готовится принять тяжелораненых военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Александра Слесаренко, за последние несколько месяцев в госпитале введены в действие три новых операционных. Одна из них капитально отремонтирована, еще две – созданы с нуля. Операционные оснащены современным оборудованием: аппаратами для искусственной вентиляции легких, анестезиологическими приборами, специальными лампами и новыми операционными столами.

"Отныне в один день мы можем прооперировать от 20 до 40 раненых военнослужащих, а в экстремальных условиях – и до 50 человек. С новым оборудованием и квалификацией наших хирургов, среди которых и участники боевых действий в "горячих" точках, можно утверждать – они сделают все, чтобы спасти жизнь украинских военных, – подчеркнул Слесаренко.

Средства для обновления военного госпиталя направлены со счетов специального фонда медицинского учреждения. Также частично помогли спонсоры и благотворители. Все работы обошлись черниговским военным медикам в 126 тыс. грн.