В Донецкой области водоснабжение остается нерешённой проблемой

Об этом УНИАН сообщили департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, перебои с водой всё больше ощущаются: в Доброполье во многих посёлках вода полностью отсутствует; в Докучаевске к водопроводам подключена техническая; в Угледаре отсутствует питьевая вода, техническую подвозят; в Харцызске прекращено водоснабжение; в Волновахском районе вода отсутствует полностью. Среди населённых пунктов выделено 11 точек, куда совершается подвоз воды утром и вечером, заключили в ОГА.