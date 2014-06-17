В Донецкой области продуктами питания обеспечены все города и районы

08:55, 17 июня 2014
Новости регионов
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Магазины в городах и районах работают в штатном режиме

Фото: УНИАН

В Донецкой области в настоящее время продуктами питания обеспечены все города и районы.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой облгосадминистрации.

Так, по данным райгосадминистраций и исполкомов горсоветов продукты первой необходимости предприятиям розничной торговли поступают вовремя и имеются в достаточном ассортименте и количестве.

Магазины в городах и районах работают в штатном режиме, но на некоторых территориях график работы изменяется в случае проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.

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