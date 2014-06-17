В Донецкой области продуктами питания обеспечены все города и районы
08:55, 17 июня 2014Новости регионов
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Магазины в городах и районах работают в штатном режиме
Фото: УНИАН
В Донецкой области в настоящее время продуктами питания обеспечены все города и районы.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой облгосадминистрации.
Так, по данным райгосадминистраций и исполкомов горсоветов продукты первой необходимости предприятиям розничной торговли поступают вовремя и имеются в достаточном ассортименте и количестве.
Магазины в городах и районах работают в штатном режиме, но на некоторых территориях график работы изменяется в случае проведения АТО.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.
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