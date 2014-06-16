В Славянске эпидемиологическая ситуация остается сложной
17:49, 16 июня 2014Новости регионов
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В Славянске и Славянском районе существуют проблемы с доставкой воды и продуктов питания, также прекратила работу лаборатория городская СЭС
Фото: REUTERS
В Славянске Донецкой области по-прежнему остается сложной эпидемиологическая ситуация.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
В сообщении отметили, что в Славянске и Славянском районе существуют проблемы с доставкой воды и продуктов питания, также прекратила работу лаборатория городская СЭС, пострадавшая при обстреле. Контроль качества местной и поставляемой воды не производится.
Повреждён магистральный водопровод, отсутствует центральное водоснабжение. Подвоз воды осуществляется нерегулярно. Усложняют ситуацию стихийные захоронения, возникающие в окрестностях города.
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