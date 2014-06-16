В Киеве в семьях переселенцев из Крыма и востока Украины уже родилось 8 детей

В Киеве в семьях вынужденных переселенцев из Крыма и восточных регионов Украины родилось уже 8 детей, которые, соответственно, теперь являются киевлянами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Владимир Бондаренко на сегодняшнем заседании в мэрии.

По его словам, сегодня помощь в городском координационном центре по решению вопросов, связанных с размещением и жизнеобеспечением жителей Крыма и восточной Украины, получили 3 тыс. 284 переселенца из Крыма и 848 человек с востока. Бондаренко заверил, что они обеспечены жильем и питанием.

«В том числе среди перемещенных в Киев граждан есть роженицы, которые уже подарили киевлян - 8 маленьких киевлян, то есть 8 человек родились здесь», - сказал Бондаренко.