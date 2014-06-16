В Киеве этим летом работают 95 пришкольных лагерей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации – руководитель аппарата КГГА Оксана Долинская на заседании в КГГА.

По ее данным, 95 пришкольных лагерей начали работать в Киеве в общеобразовательных учебных заведениях со 2 июня. Там могут отдохнуть 7 тыс. 159 детей. Стоимость путевки на 18 дней составляет 466 грн, при этом родительская плата составляет 116 грн. Бесплатно имеют возможность отдохнуть дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также другие социальные категории. На обеспечение работы этих лагерей в бюджете Киева предусмотрены расходы в сумме почти 2 млн. 700 грн.

Долинская сообщила, что в пришкольных лагерях отдыхают 15 детей из восточных регионов Украины и Крыма.

Она констатировала тенденцию к увеличению количества детей в детсадах этим летом, объясняя ее отсутствием у родителей возможности и желания вывезти детей к морю, потому что Крым оккупирован, а в других регионах - нестабильная ситуация. Ввиду этого, отметила Долинская, из числа дошкольных учебных коммунальных заведений закрылись на летний период лишь 10%.

Заместитель председателя КГГА также отметила недостаточное финансирование для оздоровления детей столицы. «Сегодня на оздоровление и отдых в целом не хватает 21 млн 397 тыс. грн. Это острая проблема. По сравнению с другими регионами в Киеве одна из напряженнейших ситуаций с финансированием оздоровительной компании после Николаевской и Донецкой областей. Мы с заместителем (председателя КГГА) по вопросам экономики и финансов будем обращаться к Вам, в Киевсовет, для пересмотра вопроса», - заявила Долинская, обращаясь к председательствующему на заседании Киевского городского головы Виталию Кличко.