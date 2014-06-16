Львовские активисты передали для участников АТО автомобиль «скорой» и лекарства

Активисты из Львовской области передали участникам антитеррористической операции медицинский автомобиль, лекарства и бронежилеты. Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, экипировку получат бойцы батальона патрульной службы милиции особого назначения «Львов». Автомобиль «скорой помощи» передан представителям медицинского батальона «Миротворец» центра миротворческих операций Академии внутренних дел МВД Украины, который вскоре выедет в зону АТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter