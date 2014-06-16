Черниговшина: с пищевым отравлением госпитализировано 11 детей

В городе Носовка Черниговской области в период с 11 по 13 июня в центральную больницу с предварительным диагнозом – пищевая токсикоинфекция - госпитализированы 11 учеников общеобразовательной школы № 2, которые употребляли пищу в столовой пришкольного оздоровительного лагеря “Веселка”.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в очаге заболевания специалисты областной и районной СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий. Всего в лагере оздоравливается 100 учеников.

Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 10 учеников, которые отдыхали в пришкольном лагере, были доставлены в Носовскую районную больницу с отравлением.

Носовский районный отдел УМВД Украины в области открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).