Николаевщина: на организацию летнего отдыха детей выделят более 30 млн грн

В Николаевской области на организацию летнего отдыха детей будет направлено 30,8 млн грн, из них 10 млн грн выделяет бюджет области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского областного совета, в настоящее время на отдыхе в пришкольных лагерях Николаевской области находятся 25 тыс. 509 детей.

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Тема летнего оздоровления обсуждалась на традиционной веб-конференции председателя облсовета Тараса Креминя с главами районов области.

Руководитель постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи, молодежи и спорта Николай Кравченко акцентировал внимание на необходимости жесткого контроля над качеством воды, питания, культурных программ. По его словам, деньги для этого в местных бюджетах предусмотрены, и экономить на детях нельзя. Кравченко отметил, что комиссия не может каждый раз выезжать на место, и поэтому попросил руководство районов реагировать на все поступающие сигналы.

Председатель облсовета до проведения веб-конференции побывал в Рыбаковке на открытии оздоровительного сезона в детском центре «Орленок» и отметил высокий уровень подготовки к организации детского отдыха.

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Креминь призвал с вниманием отнестись к каждому ребенку, ведь среди них немало детей из других областей Украины. Он сообщил, что на отдых приехали 1 тым. 200 детей из Львовской, Черниговской, Кировоградской и Одесской областей. «Мы обязаны не только продемонстрировать радушие и гостеприимство, но и использовать эту возможность для рекламы нашего региона, представления его уникальных рекреационных возможностей, и, как результат, повышения авторитета власти», - подчеркнул Креминь.

Он заявил, что берет под личный контроль ход детского оздоровительного сезона, а руководство Березанского и Очаковского районов попросил уделять повышенное внимание вопросам безопасности на воде и санитарному контролю на детских здравницах.