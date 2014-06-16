Врачи Киева смогут бесплатно получить офтальмологическую консультацию

Соответствующую акцию ко Дню медика начал главный врач Киевской городской офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" Сергей Рыков, сообщает пресс-служба КГОБ.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, Рыков подчеркнул, что абсолютно все работники государственных и коммунальных медицинских учреждений столицы смогут пройти квалифицированное офтальмологическое обследование в одной из поликлиник Киева.

«Медики нередко бывают сапожниками без сапог, людей лечим, а к своему здоровью руки не всегда доходят. Поэтому мы решили предоставить врачам возможность в течение месяца, с 16 июня по 16 июля, вне очереди и совершенно бесплатно получить консультации и обзор в одном из наших учреждений», - сказал главный врач «Центра микрохирургии глаза».

Соответствующие консультации и обзор будут предоставляться в поликлинике по адресу: ул. Метростроительные, 12. Предварительную запись можно осуществить на сайте http://цмхо.com.ua/ua/zapis или по телефону: 408-29-88.