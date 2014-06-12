Для выхода мирного населения из районов проведения АТО создают спасательный коридор

Антитеррористический центр СБУ создает спасательный коридор для выхода мирного населения в районе проведения антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, с целью обеспечения необходимых условий для граждан, которые выезжают из района проведения антитеррористической операции, руководителю АТО дан ряд поручений.

В частности, определить блокпосты, через которые будет осуществляться максимально безопасное перемещение мирного населения из района проведения АТО. Кроме того, исходя из имеющихся сил и средств, обеспечить их питьевой водой и медикаментами для предоставления неотложной помощи мирному населению, которое выразило желание покинуть район проведения АТО; назначить ответственных лиц из числа личного состава, который размещается на определенных блокпостах, для обеспечения законности, непрерывности и эффективности мероприятий по контролю перемещения лиц и грузов через соответствующие пункты пропуска.

Также решить вопрос через имеющиеся возможности организовать распространение информации среди мирного населения относительно создания спасательного коридора и порядка пропускного режима на блокпостах и обеспечить реализацию усиленных мер проверки на определенных блокпостах, чтобы сделать невозможным использование их сепаратистами для перемещения из района проведения АТО.

Напомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.

11 июня первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли более 200 человек.

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководителями СБУ, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям создать «коридор» для мирного населения, которое хочет выехать из районов проведения антитеррористической операции.

Также президент поручил правительству взять на себя организацию перевозки людей и мероприятия по медицинскому обслуживанию и развернуть сеть мобильных пунктов для обеспечения мирного населения питьевой водой, питанием и медикаментами.