Львовщина: змея укусила 78-летнюю женщину - состояние тяжелое

Во Львовской области 78-летняя женщина пострадала от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 11 июня в 18.04 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи правой кисти руки» поступила 78-летняя жительница села Кривое Сколевского района.

По данным медиков, состояние пострадавшей является тяжелым.