Львовщина: змея укусила 78-летнюю женщину - состояние тяжелое
10:53, 12 июня 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
Во Львовской области 78-летняя женщина пострадала от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 11 июня в 18.04 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи правой кисти руки» поступила 78-летняя жительница села Кривое Сколевского района.
По данным медиков, состояние пострадавшей является тяжелым.
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