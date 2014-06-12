На востоке Украины в зоне АТО погибли 270 человек

С начала противостояний на востоке Украины в Донецкой области погибли 225 человек, в том числе 8 женщин и двое детей, в Луганской области погибли 45 человек, в том числе 7 женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В уточненной информации относительно количества пострадавших в Донецкой и Луганской областях отмечается, что, по данным Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в Донецкой области погибли 225 человек (подтверждено заключением бюро судебно-медицинской экспертизы). Из них 8 женщин. Также есть предварительная информация о гибели двух детей. За медицинской помощью в связи с ранениями обратились 576 человек, в настоящее время на стационарном лечении находятся 150 человек, из них один ребенок в возрасте 14 лет. Прекратили свое функционирование 10 заведений здравоохранения.

По данным Департамента здравоохранения Луганской ОГА, с начала противостояний в Луганской области погибли 45 человек (подтверждено заключением бюро судебно-медицинской экспертизы). Из них 7 женщин. В целом пострадали 137 человек.