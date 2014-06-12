Из Славянского тубстационара эвакуированы 45 больных хроническим туберкулезом

В Донецкой области из Славянского туберкулезного стационара эвакуированы 45 больных хроническим туберкулезом.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 6 июня при личном сопровождении главного врача областной туберкулезной больницы из Славянского туберкулезного стационара санитарным транспортом были эвакуированы и перераспределены по туберкулезным учреждениям области 45 больных хроническим туберкулезом, нуждающихся в дальнейшем стационарном лечении.

Также в ОГА сообщили, что по состоянию на 10 июня, в Донецкой областной клинической туберкулезной больнице находится 512 больных. Пациенты в полном объеме обеспечены необходимыми противотуберкулезными препаратами и четырехразовым питанием.

При этом департамент здравоохранения облгосадминистрации ответственно заявляет, что на базе Донецкой областной клинической туберкулезной больницы не находились и не находятся лица, пострадавшие в ходе боевых действий на территории области.