Харькову в этом году на закупку инсулина из госбюджета выделят более 20 млн

Харькову в этом году на закупку инсулина из государственного бюджета Украины выделят 20,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора департамента здравоохранения Юрия Сороколата, к этой сумме из городского бюджета будет выделен на закупку препарата еще 1 млн грн.

Он отметил, что в 2013 году на приобретение инсулина была выделена такая же сумма.

По словам Сороколата, в Харькове проживают 7,7 тыс. инсулинозависимых горожан, более чем 2,6 тыс. из них используют импортный инсулин, 5 тыс. - отечественный. Всего в Харькове зарегистрированы 100,1 тыс. человек, страдающих эндокринной патологией. Сахарным диабетом болеют 45,7 тыс. харьковчан, в том числе 45,5 тыс. взрослых и 259 детей и подростков.