В Чернигове правоохранители сдали 30 литров крови для раненых в зоне АТО

В Чернигове правоохранители за два дня сдали 30 литров крови в "банк крови" для потребностей раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в Черниговской области, сегодня в управлении медики приняли кровь от пятидесяти доноров. В акции приняли участие не только работники Управления – кровь также сдавали сотрудники других структурных подразделений, в частности, бойцы патрульной службы, участковые инспекторы, инспекторы ГАИ.

Тридцать сотрудников Черниговского горотдела внутренних дел приобщились к акции накануне, продолжается сдача крови милиционерами в горрайотделах области.

Согласно сообщению, среди доноров были и те, кто вернулся из зоны АТО. Они заявили, что пришли помочь побратимам, которые сейчас находятся в госпиталях, ведь те поступили бы так же.

Черниговские правоохранители уже несколько лет подряд проводят акцию "Милицейская капля крови" к Международному дню защиты детей. В этом году акция приобрела другое значение, ведь сейчас препараты крови нужны раненым милиционерам, гвардейцам и военнослужащим, которые принимают участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. По предварительной информации, препаратов крови достаточно, но медики накапливают необходимые запасы.