В Донецком областном тубдиспансере массовой выписки нет и медикаментов достаточно

В Донецком областном тубдиспансере в настоящее время массовой выписки нет и медикаментов достаточно.

Об этом заявили УНИАН в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, тем самым опровергнув информацию некоторых СМИ относительно принудительной выписки туберкулезных больных из областного тубдиспансера.

«Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации сообщает об искажении прошедшей в некоторых СМИ информации о якобы принудительно проведенной массовой выписке больных туберкулезом из Донецкой областной клинической туберкулезной больницы в связи с отсутствием медикаментов, а также о возможных негативных эпидемиологических последствиях для региона», - объяснили в ОГА. И отметили, что проведенный 3 июня частичный временный отпуск пациентов был осуществлен исключительно по заявлениям родственников и самих больных в целях обеспечения их личной безопасности, «что и явилось следствием распространенной в СМИ информации».

Всего на временное амбулаторное лечение по личным заявлениям было переведено около 200 больных из 705 (это пациенты, которые не выделяли с мокротой туберкулезную палочку). Все они предварительно были обеспечены медикаментами для продолжения лечения.

Департамент здравоохранения облгосадминистрации сообщает, что вопросы перевода больных из стационара решались сугубо в индивидуальном порядке и в полном соответствии с требованиями действующих национальных стандартов (клинических и эпидемиологических), а также с учётом возможностей продолжения ими амбулаторного лечения по месту жительства.

В то же время, при желании пациенты смогут беспрепятственно вернуться в туберкулезный стационар.