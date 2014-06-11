В зону АТО отправлены почти 40 тонн продуктов и питьевую воду из Винницкой области

Из Винницкой области на восток Украины отправлены почти 40 тонн продуктов, питьевой воды и вещей, необходимых для быта правоохранителей, принимающих участие в антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, груз сегодня, 11 июня, отправлен в зону проведения АТО.

«Сегодня им нужно низко поклониться за то, что они ценой своей жизни защищают нашу страну, наших детей. Поэтому мы решили помочь нашим милиционерам, ведь вода – это самое необходимое там, на востоке» - сказал директор одной из фирм, который передал 1,2 тыс. упаковок питьевой воды.

Жители Томашпольского района собрали для бойцов продуктовые пайки, а винницкие афганцы отправили для милиционеров продуктовый груз, который может длительное время храниться в полевых условиях. Член Союза ветеранов войны в Афганистане Василий Якубчик рассказал, что бывшие воины, как никто понимают потребности тех, кто сегодня находится в условиях войны. Поэтому собрали для правоохранителей мясные, рыбные консервы, а также шоколад.

Ветеранская организация УМВД помогла моющими средствами. В свою очередь начальник УМВД Олег Школьный поблагодарил небезразличных людей за помощь и вручил им благодарности.