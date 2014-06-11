В Винницкую область уже прибыли 39 переселенцев из восточных областей Украины

В Винницкую область начали переезжать переселенцы из восточных областей Украины.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, в область уже прибыли 39 человек из восточных регионов Украины.

На протяжении 7-9 июня по вопросам переселения в Винницкую область в департамент социальной политики ОГА обратились еще 17 семей: 4 семьи - из Крыма и 13 – из Донецкой и Луганской областей. Еще 11 семей рассматривают возможность такого приезда.

По данным департамента социальной политики Винницкой ОГА, все районы области провели инвентаризацию жилых объектов, которые могут быть использованы для размещения переселенцев. Кроме того, свою помощь во временном расселении (сроком на 21 день) предложили и 11 санаторных заведений.