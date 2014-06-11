В колониях Донецкой области есть проблема с медобслуживанием заключенных

Государственная пенитенциарная служба Украины заверяет, что все пенитенциарные учреждения Донецкой области в полной мере обеспечены продовольствием.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС в связи с появлением в СМИ комментариев так называемого «премьер-министра» самопровозглашенной «ДНР» Александра Бородая о возможном бунте в учреждениях исполнения наказаний в Донецкой области из-за несостоятельности пенитенциария выполнять ряд важных задач.

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«С целью объективного информирования общества о паложении дел в подчиненных органах и учреждениях руководство Государственной пенитенциарной службы Украины официально сообщает, что все учреждения исполнения наказаний, которые относятся к сфере управления ГПтС Украины, функционируют в соответствии с действующим законодательством Украины с децентрализованной организацией и координацией основных направлений деятельности», - заявили в пресс-службе.

«Никаких полномочий относительно охраны, надзора и безопасности, как и продовольственного обеспечения осужденных, которые отбывают наказание в учреждениях указанного региона, никто представителям самопровозглашенной «ДНР» не делегировал», - добавили в ГПтСУ.

«В настоящее время все пенитенциарные учреждения области в полной мере обеспечены продовольствием. В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах организовано трехкратное горячее питание в соответствии с утвержденными на государственном уровне нормами и требованиями. Выдача основных продуктов для питания спецконтингента проводится на 100% с учетом замен», - говорится в сообщении.

Вместе с этим, признали в ГПтС, действительно существует проблема со своевременным качественным медицинским обслуживанием заключенных и осужденных, в первую очередь тех, кто нуждается в госпитализации в медицинские заведения Минздрава Украины.

«В связи с особенностями транспортных перевозок в области, перекрытием сепаратистами автомагистралей значительно осложняется ситуация с предоставлением указанным лицам необходимой медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

В то же время, как заверяют в пресс-службе, «руководством ГПтС Украины и территориального органа управления принимаются все возможные меры для обеспечения надлежащего функционирования учреждений исполнения наказаний, удовлетворения нужд и прав граждан, которые отбывают наказание в учреждениях Донецкой области».

Подобные же заявления, распространенные сегодня лидерами самопровозглашенного государства, руководство ГПтС Украины расценивает как «провокацию для территориальной общины и манипулирования с новоизбранной властью, чтобы создать возможную общественную угрозу и в дальнейшем оправдать свои неправомерные действия», подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, один из лидеров донецких сепаратистов Бородай заявил, что на территории Донецкой области многие колонии отрезаны от источников снабжения продовольствием.

«Мы не можем обеспечить все эти места заключения продовольствием в силу того, что вокруг этих тюрем и зон идут боевые действия. В зонах этих есть вспышки туберкулеза. Есть туберкулезная зона – она в Донецке находится, куда должны свозиться все, кто заболел туберкулезом в других местах заключения. Сейчас сотрудники, которые охраняют эти зоны, не в состоянии организовывать эти перевозки. Они просто боятся это делать», – заявил Бородай, добавив, что охрана этих зон может разбежаться, поскольку многие сотрудники уже увольняются.

«Если «зоны встанут» – поднимется бунт... Нас это очень сильно тревожит», – резюмировал он.

На территории Донецкой области действует 15 исправительных колоний.