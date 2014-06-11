В Славянске нет бензина для «скорых»

В Донецкой области в медицинских учреждениях Славянска медикаменты есть, но нет бензина для карет «скорой помощи».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

По словам и.о. заместителя председателя – директора департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Елены Петряевой, «в городе Славянске разрушены практически все автозаправки, сейчас водители «скорых» пытаются прорваться за топливом в Краматорск».

Она также отметила, что из-за остановки работы Госказначейства в Славянске медработники не получают зарплату, что в нынешней ситуации создает дополнительную напряженность во врачебной среде города.

Что касается обеспечения медикаментами, то благодаря полученной от Красного Креста гуманитарной помощи удалось создать минимальный запас, который позволяет сейчас оказывать экстренную помощь, заверили в ОГА.