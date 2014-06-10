Во Львовскую область сегодня прибыли 56 жителей Луганска и Славянска

Львовщина во вторник, 10 июня, приняла более полсотни переселенцев из восточных областей Украины.

Об этом сообщил УНИАН директор департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Василий Мартыняк.

«Сегодня Львовская облгосадминистрация приняла и поселила 56 человек из Луганска и Славянска Донецкой области», - сообщил Мартыняк.

По его словам, во время выходных дней на Львовщине приняли на временное проживание 45 жителей Донецкой и Луганской областей.

«К нам едут семьи с маленькими детьми, которые вынуждены покидать свои дома из-за произвола террористов. Дома их ограблены, а самих их преследуют. Нам рассказали случай, когда террористы у шахтеров в день зарплаты изъяли весь заработок. В городах отключен газ, свет, не хватает воды», – отметил Мартыняк.

Он прибавил, что все жители восточных областей Украины размещены в санаторные учреждения, пансионаты и частные помещения жителей Львовщины.

Как сообщили УНИАН во Львовской ОГА, по состоянию на утро 10 июня, во Львовской области на учете временного проживания состоят 220 граждан, которые приехали из Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей.