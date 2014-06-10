В Славянске от осколочных ранений погибли двое детей
В Славянске Донецкой области 9 июня от осколочных ранений погибли двое детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом по телефону сообщил руководитель пресс-службы Донецкой областной государственной администрации Илья Суздалев.
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По его словам, данную информацию ему предоставили в департаменте здравоохранения ОГА.
«В Славянске от осколочных ранений погибли двое детей – мальчик и девочка, одному ребенку 12, другому – 6 лет», - сказал Суздалев. При этом он добавил, что пока неизвестно, в какое время и при каких условиях произошла трагедия.
«Пока никаких подробностей нет. Эта вся информация, которую смогли подтвердить в департаменте здравоохранения», - сказал Суздалев.