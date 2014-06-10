На Донбассе террористы грабят предприятия УТОС

Представители террористической организации "Луганская народная республика" совершают неправомерные действия в отношении инвалидов по зрению, проживающих на Донбассе.

Об этом написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Пророссийские боевики не гнушаются мародерствовать на предприятиях УТОС, уничтожают часть оборудования (т.е., по сути, - рабочие места людей с ограниченными возможностями), а также вывозят с территории предприятий как оборудование, так и транспорт», - отметил Тымчук.

По его словам, одного из руководителей предприятия, где трудоустроены инвалиды по зрению, террористы выкрали и держали в подвале, №требуя подписать документы про добровольную передачу имущества УТОС в распоряжение «ЛНР».

«После начавшихся угроз несколько семей других сотрудников УТОС были вынуждены выехать с территории Луганской области в безопасные регионы Украины», - написал Тымчук.