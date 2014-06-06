В Житомирской области женщина попала в больницу после укуса змеи

В Житомирской области 5 июня 22-летняя жительница Олевского района попала в больницу в результате укуса змеи.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

Женщина попала в травматологическое отделение Олевской районной центральной больницы.

Сейчас медики оказывают женщине необходимую помощь.

По словам главного специалиста указанного департамента Николая Минчука, с начала нынешнего года это первый в Житомирской области зарегистрированный случай укуса человека змеей.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Житомирской области змеи активизировались из-за жары еще в апреле.