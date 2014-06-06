В Житомирской области женщина попала в больницу после укуса змеи
17:11, 06 июня 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Житомирской области 5 июня 22-летняя жительница Олевского района попала в больницу в результате укуса змеи.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты населения Житомирской ОГА.
Женщина попала в травматологическое отделение Олевской районной центральной больницы.
Сейчас медики оказывают женщине необходимую помощь.
По словам главного специалиста указанного департамента Николая Минчука, с начала нынешнего года это первый в Житомирской области зарегистрированный случай укуса человека змеей.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Житомирской области змеи активизировались из-за жары еще в апреле.
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