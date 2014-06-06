Киевляне массово сдают кровь для военнослужащих, раненных во время АТО

Сегодня в Киеве по просьбе военных врачей и волонтеров около 200 человек сдали кровь для военнослужащих, раненных во время антитеррористической операции, которые находятся на лечении в Главном военно-медицинском клиническом ордена Красной Звезды центре «ГВКГ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По словам заместителя начальника отдела заготовки и консервирования крови Центра крови Вооруженных сил Украины подполковника медицинской службы Андрея Собченко, активности киевлян нет предела.

"Если в феврале нормой было 30, максимум 40 доноров в день, то сейчас количество выросло в разы. По состоянию на 13.00 жители Киева сдали 75 литров крови. С самого утра люди стояли в очереди часами, чтобы помочь военнослужащим и сдать свою кровь", - отметил Собченко.

Напомним, что благодаря совместной инициативе военных врачей Главного военно-медицинского клинического ордена Красной Звезды центр «ГВКГ», Министерства обороны Украины и волонтерских организаций на базе ГВМКЦ было организован Центр сдачи крови.

Военные врачи и волонтеры призывают киевлян сдать кровь для помощи раненым военным, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке.

Сбор крови проводится ежедневно с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Киев, переулок Госпитальный, 18. Контактный телефон: (044) 521-84-91.