В Сумах создан первый в области пляж для инвалидов

В Сумах создан первый в области пляж для людей с ограниченными возможностями.

Об этом УНИАН сообщил председатель Сумского спортивного клуба инвалидов «Феникс», журналист Александр Гринка.

«Пляж создан возле городской спасательной станции в парке имени Ивана Кожедуба. На этом месте есть уже все необходимое для полноценного отдыха людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе для инвалидов на колясках: спуск-пандус с перилами непосредственно к воде, беседка, туалет, раздевалка. Дно реки в этом месте обследовано водолазами, возле берега намыт песок. Добраться на пляж тоже не проблематично», – отметил Гринка.

По его информации, сейчас завершаются работы по благоустройству территории, поэтому полноценно пляж начнет функционировать уже в начале следующей недели.

«Реализовать этот социальный проект удалось благодаря стараниям благотворительного фонда «Социнвест», который взял на себя всю расходную часть по его введению. Этот фонд также является куратором расположенной рядом с пляжем туристической базы «Студяга», услугами которой всегда могут воспользоваться инвалиды, и которым гарантирован бесплатный прокат байдарок, катамаранов, лодок, палаток, спальных мешков», – отметил Гринка.