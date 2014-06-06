500 детей-сирот из Луганска прибыли в Одессу

Специально сформированный "Укрзализныцей" дополнительный поезд №525/526 сообщением Луганск-Одесса 6 июня 2014 года в 12:25 прибыл на станцию назначения с почти 500 детьми-сиротами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

«Одесская железная дорога встретила поезд с детьми-сиротами формирования Донецкой железной дороги в 12:25 на станции Одесса-Главная», - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, вечером 5 июня железнодорожникам все же удалось эвакуировать группу из почти 500 детей-сирот в сопровождении взрослых (502 человека, в том числе 451 ребенок) из Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, после неудачной попытки отправить детей утром.

Так, 5 июня поезд должен был прибыть утром из Одессы в Луганск по специально разработанному графику. Однако сепаратисты дали указание Донецкой железной дороге уведомить Одесскую и Приднепровскую железные дороги о том, что этот поезд приниматься не будет. Из-за таких действий «Укрзализныця» вынуждена была вернуть поезд назад в Одессу.

Однако «Укрзализныце» все же удалось в четверг, 5 июня, в 19:10 отправить поезд из Луганска, состоящий из 10 вагонов: 1 купейного и 9 плацкартных.

Как подчеркнули в пресс-службе «Укрзализныци», каждый участок на пути следования данного поезда тщательно контролировался работниками диспетчерских служб в целях обеспечения его безопасности. Заявка на перевозку этой группы детей-сирот поступила накануне от Луганской ОГА.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, сегодня в Одессу в 08:09 также успешно прибыл графиковый поезд №91/92 Луганск-Одесса с сотней детей-сирот и детей-инвалидов.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц, а также задействовала поезда формированием Приднепровской, Юго-Западной и других дорог.

Донецкая железная дорога 29 мая и 3 июня 2014 года перевезла в Симферополь 416 детей из Славянска и Краматорска.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.