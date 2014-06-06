Обжалована незаконная передача в частную собственность детского оздоровительного комплекса «Орбита»

Прокуратура обжаловала незаконную передачу в частную собственность детского оздоровительного комплекса «Орбита» в центре Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Высший хозяйственный суд Украины согласился с правовой позицией Генеральной прокуратуры Украины и удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры города Киева, отменив незаконные судебные решения предыдущих инстанций об оставлении в частной собственности одного из столичных обществ помещения детского оздоровительного комплекса «Орбита».

По результатам прокурорской проверки стало известно, что в 2006 году государственное предприятие вопреки требованиям законодательства продало этому обществу здание детского оздоровительного комплекса «Орбита», расположенное в центре Киева, сменив его целевое назначение.

С целью возвращения помещения детского заведения в государственную собственность прокуратура Шевченковского района г. Киева обратилась с соответствующим иском в суд.

Однако решениями Хозяйственного суда г. Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда в удовлетворении иска было отказано.

В настоящее время, после отмены вышеуказанных незаконных судебных решений новое рассмотрение дела в суде первой инстанции состоится в новом составе, где прокуратура будет продолжать отстаивать права и интересы детей.