В Черкасской области будут собирать средства для оздоровления детей, переехавших с востока

Участники байкерского фестиваля «Тарасова гора» будут собирать средства для оздоровления детей, переехавших в Черкасскую область с востока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, оздоровление детей-переселенцев будет проходить в детском оздоровительном комплексе «Приднепровский", в селе Чапаевка Золотоношского района. Средства на оздоровление детей будут собирать байкеры, которые 6 июня приедут на 14-й международный байкерский мотофестиваль «Тарасова гора».

Как отметили в пресс-службе, байкеры ежегодно в рамках фестиваля собирают средства. В прошлом году деньги были перечислены на медоборудование для новорожденных в столичной больнице «ОХМАТДЕТ». В этом году байкери будут помогать детям с востока, переселившимся на Черкасщину.

Президент международного мотофестиваля «Тарасова Гора» Ашот Арушанов поддержал инициативу председателя Черкасской ОГА о помощи детям.

В настоящее время на Черкасщине проживает 13 детей-переселенцев с востока, но ежедневно их число увеличивается, поэтому средства на оздоровление будут приниматься и после байкерского фестиваля.