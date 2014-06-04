Тернопольская область готова принять еще 200 переселенцев с востока Украины

Тернопольская область готова поселить на территории области еще 200 переселенцев с восточных областей Украины. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом на совещании по социально-бытовому обеспечению переселенцев из Крыма и восточных областей сообщил первый заместитель председателя ОГА Иван Крысак.

По его данным, по состоянию на сегодняшний день в местные органы власти поступило 179 обращений лиц относительно переселения и решения социально-бытовых проблем.

«Временным жильем мы уже обеспечили 153 человека. В центры занятости Тернопольской области обратились в поисках работы 25 человек, десять обеспечили работой. В общеобразовательные школы области приняты 16 детей из Крыма, Севастополя и Одессы», – сообщил Крысак.

Он заверил, что социальные выплаты для граждан, которые переселились в Тернопольскую область, выплачиваются своевременно.

«На данное время Тернопольская область готова поселить еще 200 человек и всячески их поддерживать», – добавил заместитель председателя ОГА.