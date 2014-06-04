На Львовщине многодетная мама родила третью двойню

"Роды - уже пятые у этой женщины прошли без осложнений, девочки родились здоровые. Одна весила 3 килограмма 150 граммов и длиной 55 сантиметров, а вторая - 2 килограмма 850 граммов ростом 52 сантиметра. Двойняшек, как и всех предыдущих детей, женщина родила самостоятельно, без оперативного вмешательства, естественным путем", - рассказал акушер-гинеколог, который принимал двойняшек, Эдуард Миньо.

Сама Наталья радуется малышам и говорит, что ухаживать за детьми ей уже помогает младшая дочь Алина.

"Моя тетя, папина сестра, тоже рожала двойни. А нашим девочкам мы уже дали имена - София и Соломия", - сказала многодетная мама.

zaxid.net