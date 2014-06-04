За последнюю неделю Донецкую область покинули 15 тыc человек

Только за последнюю неделю Донецкую область покинули 15 тыс. людей.

Как передает ТСН, люди бегут самостоятельно или с помощью волонтеров. Последние рассказывают, что на западе и в центре Украины людей с востока ожидают, находят им временное жилье и собирают для них деньги. Волонтерская деятельность очень опасна: ведь террористы ищут и запугивают тех, кто помогает людям покинуть зону боевых действий.

В то же время мэр Донецка Александр Лукьянченко массовую эвакуацию отрицает. Он заверяет, что ни один человек, который хотел бы выехать из Донбасса, в горсовет не обращалась.

Волонтеры признаются, что труднее всего выбраться из города инвалидам, семьям с пожилыми людьми и очень маленькими детьми. Однако активисты пытаются вывезти всех: самому молодому "клиенту" волонтерской службы - 6 дней от роду.

Источник: http://tsn.ua/ukrayina/ochilnik-donecka-sprostovuye-masovu-vtechu-lyudey-a-volonteri-vivozyat-navit-nemovlyat-352940.html