В Киеве разрешено купаться на 10 пляжах

В Киеве к летнему оздоровительному сезону 2014 года в полном объеме подготовлены 11 городских пляжей, 10 из них уже получили паспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Плесо».

«Сегодня все пляжи открыты и принимают отдыхающих», - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 июня паспорта готовности имеют 10 городских пляжей. Пока без паспорта остается пляж «Тельбин». Он получил согласование во всех инстанциях, однако СЭС выявила некоторые отклонения в анализе воды. Их устранение будет зависеть от погодных условий, отметили в КГГА.

Кроме того, специалисты «Плесо» подготовили к отдыху и 50 водных объектов, в которых не рекомендуется купаться. На этих объектах проведено благоустройство территорий, отмечается в сообщении.

Официально летний сезон ежегодно начинается с 15 мая и продолжается до 15 сентября.