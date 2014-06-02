В Киеве разоблачили сеть по сбыту наркотических веществ

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

В целом в преступную деятельность, которую организовал 35-летний киевлянин, было вовлечено более двадцати человек.

Между членами группировки были распределены обязанности. Организатором преступной схемы были приняты все возможные меры предосторожности. «Продавцы» не имели о нем никакого представления. Чтобы установить личность организатора наркобизнеса и каналы поставки наркотиков, правоохранителям понадобилось семь месяцев. Задержали его «на горячем» в момент передачи дневной выручки. Во время санкционированного обыска в квартире организатора преступной группы обнаружен опий, несколько сотен контрацептивных средств, которые он использовал в качестве контейнеров для опия, а также значительную сумму денег.

Читайте такжеПольская таможня обнаружила в автомобиле из Украины рекордную партию героина

Следственным отделом Днепровского районного управления столичной милиции начато уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. В отношении задержанных избраны меры пресечения – содержание под стражей.