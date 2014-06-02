В Харькове студенты-медики приобрели военным бронежилеты

Преподаватели и студенты Харьковского национального медицинского университета (ХНМУ) приобрели военнослужащим украинской армии бронежилеты на 75 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины (Харьков), деньги для приобретения 15 бронежилетов студенты-медики собрали на добровольной основе в рамках акции «Поддержи украинскую армию».

«Совместными усилиями мы сделали доброе дело, и уже направили все средства бронезащиты в отдельный батальон территориальной обороны Харьковского областного военкомата. Сейчас ребята из этого формирования несут службу в Луганской области. Надеюсь, что это снаряжение будет способствовать установлению мира в государстве и сохранит кому-то здоровье», - отметил ректор ХНМУ Владимир Лисовый.

По словам ректора, студенты и в дальнейшем будут стараться оказывать материально-техническую помощь военнослужащим.