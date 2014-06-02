В Днепропетровске школьница отомстила одноклассникам, угостив их отравленным напитком

В Днепропетровске 13 школьников отравились напитком, которым их «угостила» одноклассница из мести.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, ученики были доставлены в больницу с ожогами ротовой полости, пищевода и желудка.

В ходе проверки сотрудники Самарского райотдела милиции Днепропетровска установили, что 30 мая в 12 часов под наблюдением преподавателей ученики находились на прогулке в лесополосе, где употребляли еду и напитки.

«Одна из учениц, на почве давних неприязненных отношений с одноклассниками, размешала в бутылке сладкого напитка средство для чистки канализации и полученной смесью угостила одноклассников», - говорится в сообщении ОСО.

Данная информация внесена в ЕРДР с предварительной правовой классификации по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, в Днепропетровске 30 мая в областную клиническую больницу с болями в животе и ротовой полости были госпитализированы 13 учеников пятого класса общеобразовательной школы № 39, которые после окончания уроков вместе с классным руководителем отдыхали в парке и употребляли прохладительные напитки.