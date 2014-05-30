Сумщина: от удара молнии погибла 43-летняя женщина

В Сумской области от удара молнии погибла 43-летняя женщина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

«В четверг, 29 мая, около 13:30, 43-летняя жительница села Сахарово, Путивльского района, стала жертвой стихии. Молния поразила женщину, когда она выпасала скот недалеко от села. Удар грозового разряда оказался для нее смертельным», – говорится в сообщении.

При этом спасатели напоминают: чтобы снизить риск во время грозы на открытой местности нельзя прятаться под высокие деревья, особенно единичные.

«Наиболее опасными из них являются дуб, тополь, ель и сосна. Очень редко молния попадает в иву и клен, а менее всего вероятна ее атака на кусты. На открытом пространстве лучше присесть в сухую яму, траншею. Опасными могут быть и металлические предметы, поэтому не стоит находиться рядом с ними, не нужно купаться во время грозы», – отмечается в сообщении.