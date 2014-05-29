В Днепропетровске провели мастер-классы для бывших воспитанников детдомов

Специально для 13 бывших воспитанников детского дома, в конце 2013 года был создан дом, где условия проживания максимально приближены к семейным.

Малый Групповой Домик создан благодаря совместной программе «Хорошо дома», которую в Днепропетровской области реализуют 3 основных партнера: Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», представительство благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» и Днепропетровской областной государственной администрацией.

«Системная работа Фонда по преодолению проблемы сиротства и развитию семейных форм воспитания в Днепропетровской области продолжается. Есть уже ощутимые результаты – за 2 года реализации проекта при помощи Фонда создано 27 детских домов семейного типа (ДДСТ), еще 101 приемной семье и ДДСТ оказана материальная помощь. Но впереди еще много планов, в том числе открытие Центра социальной поддержки детей и семей в августе-сентябре текущего года, - комментирует Ольга Юдина, менеджер программы «Сиротству-нет» Фонда Рината Ахметова. – А Малый Групповой Домик – это небольшое, но очень важное звено в областном проекте. Фонд занимался приобретением дома для детей, проведением ремонтных работ и оснащением необходимой мебелью (более 2 млн гривен) в рамках регионального проекта «Семья для ребенка» национальной программы «Сиротству-нет». В домике условия для жизни ребят максимально приближены к семейным. Такая форма помогает детям становиться более социализированными, а в будущем - быстрее адаптироваться к взрослой самостоятельной жизни».

Дети принимали активное участие в обустройстве дома: вместе с мастерами обсуждали его будущий дизайн, цвет обоев и кафеля, планировали расположение мебели. А в декабре прошлого года произошло долгожданное для детей событие – они переехали в новый дом. Ребята сразу попросили не называть его Малый Групповой Домик, ведь для них он просто Дом. Так и появилось его название - «Мой дом».

Ребята также были приятно удивлены тем, что могут завести домашних животных, сами будут готовить еду и дежурить по уборке, к ним в гости смогут приходить друзья и родственники. Тем не менее, несмотря на радость, детям все-таки тяжело привыкнуть к тому, что они несут ответственность за свою жизнь и комфортный быт. Ведь до этого, в традиционном интернатном учреждении, за них все решали воспитатели. Так и появилась идея проведения мастер-классов.

Перед проведением мастер-классов, для того, чтобы сделать их максимально полезными, сотрудники Фонда Рината Ахметова поинтересовались у самих ребят, что им было бы еще интересно узнать. Ответы ребят удивили: девочки попросили научить их следить за собой (делать макияж и прически), а мальчики – рассказать об интересных видах спорта. Идею проведения таких мастер-классов активно поддержали партнеры Фонда из 34 канала Днепропетровска. Журналисты и сотрудники решили лично провести мастер-классы по уходу за собой, а для приобщения ребят к спорту пригласили воркаутера, который покажет и расскажет, как заниматься «уличным фитнесом», и быть всегда в форме и здоровым.

По словам директора Малого Группового Домика, Александра Дядусь, ребята уже привыкли к новой, более счастливой жизни: «Поведение детей после перехода в Домик изменилось к лучшему: они стали положительно воспринимать обязанности по приготовлению пищи, дежурства по уборке. Некоторые дети, которые ранее практически не посещали школу, перестали пропускать уроки без уважительных причин, - комментирует Александр. - За каждым ребенком уже закрепили ключевых воспитателей, которые ведут работу с детьми по методике индивидуальных планов – посещение школы, общение с классными руководителями, изучение личных дел детей и оценки их потребностей. Многие ребята уже наладили контакты с их биологическими родственниками, четверо из детей даже ездили к родственникам на каникулы».

Ребята чувствуют себя не воспитанниками учреждения, а жителями полноценного дома: «У меня появился человек, которому я думаю, что смогу доверять, это мой ключевой воспитатель. Она старается поддерживать меня, мы вместе выбрали, куда я пойду учиться. Я думаю, это хорошо, она поможет мне и моей семье. И вообще мне здесь нравится, в доме комфортно. К нашему мнению, мнению детей, взрослые здесь прислушиваются», - сказала 15-летняя воспитанница Малого Группового Домика.