В Донецке террористы сегодня угнали «скорую»

В Донецке террористы сегодня, 29 мая, угнали автомобиль скорой помощи.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отметили, что только что (после 12.00) в Донецке представителями так называемой «Донецкой народной республики» был похищен спецавтомобиль.

«Машина угнана со двора станции скорой медицинской помощи по улице Щорса в Донецке. Речь идет об автомобиле Peugeot Boxer с государственным номерным знаком АН 0153 IС», - сказано в сообщении.