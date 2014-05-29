В Донецке террористы сегодня угнали «скорую»
13:58, 29 мая 2014Новости регионов
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Машина угнана со двора станции скорой медицинской помощи по улице Щорса в Донецке
Фото: УНИАН
В Донецке террористы сегодня, 29 мая, угнали автомобиль скорой помощи.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
В сообщении отметили, что только что (после 12.00) в Донецке представителями так называемой «Донецкой народной республики» был похищен спецавтомобиль.
«Машина угнана со двора станции скорой медицинской помощи по улице Щорса в Донецке. Речь идет об автомобиле Peugeot Boxer с государственным номерным знаком АН 0153 IС», - сказано в сообщении.
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