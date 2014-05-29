В Донецке остаются закрытыми 14 школ и 2 медучреждения – горсовет

В Донецке c 27 мая до настоящего времени остаются закрытыми 14 школ и 2 медучреждения, которые приближены к аэропорту и железнодорожному вокзалу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Так, по причине перекрытия Путиловского путепровода свою работу не возобновили городская больница № 18 и стационар Детской клинической больницы № 1 (проспект Киевский, 61). Также остаются закрытыми 9 школ Киевского района и 5 Куйбышевского района. В детских садах работают дежурные группы.

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По-прежнему ограничено движение транспорта по ул. Стратонавтов, ул. Артемовской, Красноармейскому шоссе, ул. Горной, проспекту Киевскому - от проспекта Партизанского до аэропорта.

Как заверили в горсовете, городской коммунальный транспорт функционирует в штатном режиме и обеспечивает потребности жителей в полном объеме. 29 мая на линии вышли 158 троллейбусов, 114 трамваев, 92 автобуса в режиме «обычный» и 778 маршрутных такси.

По укороченным маршрутам движутся троллейбус № 10 (до проспекта Панфилова) и автобусы № 5, 10 и 73 (до Партизанского проспекта), троллейбус маршрута №18 не работает.

Коммунальные службы приводят в порядок улицы, дворы и парки Донецка.