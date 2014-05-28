В Донецкой области автомобили скорой помощи не похищались

В Донецкой области автомобили скорой помощи террористами не похищались.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В ОГА подчеркнули, что информация о похищении в регионе специальных медицинских автомобилей, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

По словам и.о. заместителя председателя - директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Елены Петряевой, «все машины скорой помощи, имеющиеся в наличии в Донецкой области, используются исключительно по своему функциональному назначению».

Она подчеркнула, что в Донецкой области данные автомобили не похищались.