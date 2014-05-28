В Донецкой области автомобили скорой помощи не похищались
14:58, 28 мая 2014Новости регионов
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Все машины скорой помощи, имеющиеся в наличии в Донецкой области, используются исключительно по своему функциональному назначению
Фото: УНИАН
В Донецкой области автомобили скорой помощи террористами не похищались.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
В ОГА подчеркнули, что информация о похищении в регионе специальных медицинских автомобилей, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.
По словам и.о. заместителя председателя - директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Елены Петряевой, «все машины скорой помощи, имеющиеся в наличии в Донецкой области, используются исключительно по своему функциональному назначению».
Она подчеркнула, что в Донецкой области данные автомобили не похищались.
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