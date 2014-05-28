Красный Крест заявляет о крайней необходимости в лекарствах для раненых в Донецкой области

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявляет о крайней необходимости в лекарствах и перевязочных материалах для пострадавших в вооруженных столкновениях в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в МККК, количество раненых растет.

«Так как число пострадавших растет, срочно требуются лекарства и перевязочные материалы, - говорит Вера Радович, глава офиса МККК в Донецке. – Запасы медицинских материалов уже доставлены в четыре больницы Мариуполя и две больницы Донецка, а вскоре будут доставлены и в Краматорск».

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МККК напоминает всем, кто вовлечен в ситуацию насилия, о необходимости уважительно относиться к эмблеме Красного Креста, и о том, что ее могут использовать лишь те, кому это разрешено по смыслу четырех Женевских конвенций. Кроме того, представителям Красного Креста должна быть предоставлена возможность беспрепятственно выполнять свою гуманитарную миссию, а собственность организаций Красного Креста, включая транспортные средства, должна быть защищена от последствий насилия.

В Киеве, Одессе и Харькове сотрудники МККК начали посещать людей, содержащихся под стражей в связи с текущей ситуацией. Исключительно гуманитарная цель этих посещений - проведение независимой оценки условий содержания этих людей и обращения с ними.