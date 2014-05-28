В Донецке закрыты две 2 больницы - горсовет

В Донецке в настоящее время (с 27 мая) остаются закрытыми 14 школ и 2 медучреждения, которые приближены к аэропорту и железнодорожному вокзалу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отметили, что в Киевском районе 28 мая не работают городская больница № 18 и стационар Детской клинической больницы № 1 (пр. Киевский, 61).

В Киевском районе не работают 9 общеобразовательных школ: №№ 23, 43, 56, 57, 58, 59, 65, 102, 117 (4013 учащихся), а в Куйбышевском районе не работают 5 общеобразовательных школ: №№ 21, 41, 50, 51, 74 (2082 учащихся).

Детские дошкольные учреждения открыты во всех районах города для тех родителей, которые не могут оставить детей дома, подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, в горсовете сообщили, что 28 мая перекрытым для движения автотранспорта остается Киевский проспект до пересечения с проспектом Партизанским.

Общественный городской транспорт работает в штатном режиме. Некоторые автобусы и троллейбусы в связи с перекрытием Киевского проспекта ходят по укороченным маршрутам.