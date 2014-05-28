Харьковщина: фармкомпания передала медпрепараты для лечения раненных во время АТО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия Георгиевского.

Заместитель губернатора выразил убеждение, что бизнес и в дальнейшем будет помогать в осуществлении социальных проектов.

По словам начальника военно-медицинского клинического центра Северного региона Министерства обороны Украины Виктора Полищука, медикам был предложен список медикаментов, и они сами сформировали необходимый пакет препаратов.

В свою очередь, директор фармацевтической компании «Здоровье», которая предоставила медпрепараты, Александр Доровский заметил, что для медзаведений будут приобретены обезболивающие, антибиотики и противопростудные препараты. По его словам, компания ежемесячно будет оказывать помощь медзаведениям, в которых проходят лечение участники антитеррористической операции.