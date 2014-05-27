Запасов донорской крови в Донецке достаточно - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что в связи с боевыми столкновениями на территории Донецка в областную станцию переливания крови обращается большое количество горожан, желающих сдать донорскую кровь для нужд пострадавших.

Только сегодня около 300 потенциальных доноров изъявили желание сдать кровь для раненых.

Вместе с тем, по словам главного врача областной станции переливания крови Светланы Лыспак, запас крови, находящейся в настоящее время на хранении в медучреждении, достаточный.

«Сейчас нами заготовлено около 100 литров донорской крови при среднесуточном расходе не более 6 литров», - подчеркнула главврач.

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Руководство областной станции переливания крови обращается к жителям города Донецка, желающим стать донорами, с просьбой предварительно связываться с медучреждением.