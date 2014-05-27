Закарпатье: родители продавали детей в рабство для попрошайничания

На Закарпатье осуждены родители, которые продавали детей в рабство для попрошайничания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, ежедневно четверо детей в возрасте от 4 до 13 лет были вынуждены просить милостыню на рынках в Тячевском районе. Заниматься попрошайничеством детей вынуждали их родители, которых задержали работники Управления по борьбе с организованной преступностью. По словам задержанных, за день дети могли заработать до 5 тыс. грн.

Однако этого злоумышленникам было мало. Одна из женщин решила продать своего ребенка за 2 тыс. долларов США. Подыскивая покупателя, мать рекламировала своего ребенка, как опытного нищего, способного вызывать жалость и выманивать деньги у небезразличных людей. На улице она отдала четырехлетнего ребенка и получила желаемые средства. Сразу после передачи денег ее задержали оперативники УБОП.

Суд приговорил родителей к лишению свободы на сроки 1,5 и 4 года, а третью сообщницу - к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания сроком на 3 года. Кроме этого, преступники лишены родительских прав.

Дети проживают в школе-интернате.